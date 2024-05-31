بعد ارتباط اسمه بالدوري السعودي.. مورينيو على أعتاب تدريب عملاق تركي
يستعد البرتغالي غوزيه مورينيو للعودة مرة أخرى للتدريب في الموسم المقبل بعد تجربته الأخيرة مع روما الإيطالي.
وقضى مورينيو فترة راحة بعد مغادرة فريق ذئاب العاصمة الإيطالية تمهيدًا لخوض تجربة جديدة.
وارتبط اسم المدرب البرتغالي القدير بدوري روشن السعودي وتحديدًا نادي القادسية الصاعد حديثًا والذي تردد بقوة أنه يرغب في الظفر بخدمات مورينيو.
ولكن الأنباء الواردة من تركيا تؤكد أن مورينيو على أعتاب تجربة جديدة في مشواره التدريبي الحافل.
وقال الصحفي فابريزيو مورينيو المتخصص في أخبار الانتقالات عبر منصة إكس إن مورينيو توصل بالفعل إلى اتفاق شفوي مع فنربخشة التركي لتدريب الفريق في الموسم المقبل.
وأضاف:" الاتفاق الذي تم بين مورينيو وإدارة فنربخشة يشمل توقيعه عقد لقيادة الفريق لمدة موسمين حتى صيف 2026 بجانب شرط لإمكانية إضافة موسم ثالث بشكل اختياري".
وأشار إلى أن خورخي مينديز مدير أعمال مورينيو يوجد في تركيا للتفاوض النهائي حول الصفقات، ومراجعة العقود قبل التوقيع عليها.
وخاض مورينيو تجارب عديدة في مشواره التدريبي على رأسها قيادة ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي، ومانشستر يونايتدن وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بجانب تدريب روما، وإنتر في الدوري الإيطالي، وبورتو البرتغالي.
وحقق المدرب البرتغالي لقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو، وإنتر، وتشيلسي، من قبل.