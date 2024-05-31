بعد ارتباط اسمه بالدوري السعودي.. مورينيو على أعتاب تدريب عملاق تركي

ولكن الأنباء الواردة من تركيا تؤكد أن مورينيو على أعتاب تجربة جديدة في مشواره التدريبي الحافل.

وقال الصحفي فابريزيو مورينيو المتخصص في أخبار الانتقالات عبر منصة إكس إن مورينيو توصل بالفعل إلى اتفاق شفوي مع فنربخشة التركي لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف:" الاتفاق الذي تم بين مورينيو وإدارة فنربخشة يشمل توقيعه عقد لقيادة الفريق لمدة موسمين حتى صيف 2026 بجانب شرط لإمكانية إضافة موسم ثالث بشكل اختياري".

وأشار إلى أن خورخي مينديز مدير أعمال مورينيو يوجد في تركيا للتفاوض النهائي حول الصفقات، ومراجعة العقود قبل التوقيع عليها.