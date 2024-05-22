غرفة مظلمة.. مورينيو يثير جدلًا بمجاملة الـVAR للأهلي أو الهلال (فيديو)

أثار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، الجدل بحديثه عن تقنية حكم الفيديو الـVAR والتقارير التي تتحدث مؤخرًا عن رغبة بضع دوريات عالمية الاستغناء عنها، وأبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن تصريحات مورينيو، اللاذعة دائمًا، أثارت جدلًا أكبر بتلميحاته عن مجاملة التقنية لبعض الفرق السعودية، خاصة إذا كان الحكام داعمين لأحد الفريقين.

وشارك المدرب البرتغالي الشهير في مبادرة "أرامكو" الثقافية "إثراء"، التي انطلقت اليوم الأربعاء بالدمام، بعد وصوله إلى المنطقة الشرقية، فجر الأربعاء.

وسيكون مورينيو متحدثًا رئيسًا في الفعاليات التي ستقام يومي الأربعاء والخميس، إذ سيشارك بخبراته وتجربته الثرية في عالم كرة القدم.

وقال مورينيو في ندوته الافتتاحية: "لا يمكن لحالة بسيطة أن تأخذ مدة 5 دقائق إنها تأخذ وقتًا كثيرًا وغير مقبول، التكنولوجيا تقتل العاطفة إذا استخدمت بشكل خاطئ، وأثر التكنولوجيا على كرة القدم سلاح ذو حدين، لا بدَّ من طريقة لاستخدام التقنية بشكل مثالي".