غرفة مظلمة.. مورينيو يثير جدلًا بمجاملة الـVAR للأهلي أو الهلال (فيديو)
أثار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، الجدل بحديثه عن تقنية حكم الفيديو الـVAR والتقارير التي تتحدث مؤخرًا عن رغبة بضع دوريات عالمية الاستغناء عنها، وأبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولكن تصريحات مورينيو، اللاذعة دائمًا، أثارت جدلًا أكبر بتلميحاته عن مجاملة التقنية لبعض الفرق السعودية، خاصة إذا كان الحكام داعمين لأحد الفريقين.
وشارك المدرب البرتغالي الشهير في مبادرة "أرامكو" الثقافية "إثراء"، التي انطلقت اليوم الأربعاء بالدمام، بعد وصوله إلى المنطقة الشرقية، فجر الأربعاء.
وسيكون مورينيو متحدثًا رئيسًا في الفعاليات التي ستقام يومي الأربعاء والخميس، إذ سيشارك بخبراته وتجربته الثرية في عالم كرة القدم.
وقال مورينيو في ندوته الافتتاحية: "لا يمكن لحالة بسيطة أن تأخذ مدة 5 دقائق إنها تأخذ وقتًا كثيرًا وغير مقبول، التكنولوجيا تقتل العاطفة إذا استخدمت بشكل خاطئ، وأثر التكنولوجيا على كرة القدم سلاح ذو حدين، لا بدَّ من طريقة لاستخدام التقنية بشكل مثالي".
وأضاف: "على سبيل المثال إذا كنت حكمًا في غرفة مُظلمة مع بعض الشاشات، تعرف كيف تضبط الأمور، إن كانت الكرة هدفًا أم لا، إن كان هناك تسلل أم لا، لذلك إن كنت مشجعًا للاتحاد تُسرع اللقطة قليلًا وإن كنت مشجعًا للأهلي أو الهلال تؤخر اللقطة قليلًا".
ودافع البعض عن مورينيو، مؤكدين أنه لا يقصد أن التقنية تجامل فريقًا على حساب الآخر، ولكنه يتحدث عن العاطفة التي قد تفسد متعة المباريات.
ولم يحسم الأسطورة التدريبية مستقبله بعد في ظل ازدياد أنباء التدريب في الدوري السعودي، لا سيما فرق القادسية والاتحاد والنصر.
ويعد مورينيو أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم الحديثة، حيث اشتهر بشخصيته الكاريزمية وأسلوبه التدريبي الفريد؛ إذ حقق نجاحات كبيرة مع كثير من الأندية الأوروبية، ما جعله أحد أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب.
وكانت روما محطته التدريبية الأخيرة؛ حيث قاد الفريق إلى التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي في 2022، وهو اللقب الأوروبي الأول في تاريخ ذئاب العاصمة الإيطالية، قبل أن يخسر نهائي الدوري الأوروبي في الموسم التالي أمام إشبيلية في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًّا كبيرًا.