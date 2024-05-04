النجم الساحلي يسقط في فخ التعادل مع المنستيري ويواصل نزيف النقاط

سقط النجم الساحلي حامل لقب الموسم الماضي، في فخ التعادل دون أهداف أمام ضيفه الاتحاد المنستيري، مساء السبت، وذلك في افتتاح مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة الصراع على لقب الدوري التونسي للمحترفين.

وعجز النجم الساحلي، عن تحقيق الفوز في مبارياته الست حتى الآن في مرحلة التتويج، كما فشل لاعبوه في تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات لحساب الدوري من بينها مباراتان على أرضه، وذلك بعدما تعادل، الأحد الماضي، في معقله ملعب سوسة الأولمبي أمام النادي الإفريقي دون أهداف.

ودخل فريق جوهرة الساحل معززا بمدربه الجديد خالد بن ساسي، الذي حل بديلا لسيف غزال بعد إقالة الأخير لسوء النتائج، لكن الفريق لم يتمكن من فرض ألوانه أمام منافس صعب المراس لم يكن مستعدًّا للتنازل عن المركز الثاني.

واعتمد النجم الساحلي في الشوط الأول على الهجمات المنظمة التي كان يقودها لاعبا الوسط راقي العواني وأسامة عبيد نحو المهاجم ياسين الشماخي، لكن حارس المنستيري بشير بن سعيد كان يقظا وأحبط كل الهجمات.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنستيري، وكان لاعبه شهاب الجبالي قادرا على تسجيل هدف رائع بتصويبة قوية، لكن حارس النجم علي الجمل استجمع كل مهاراته ليبعد الكرة عن شباكه في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، سدد لاعب النجم الغدامسي كرة كانت في طريقها للشباك قبل أن يتدخل حارس المنستيري ويبعدها من الخط النهائي للمرمى، لتنتهي المباراة على وقع التعادل الأبيض.