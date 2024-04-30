خالد بن ساسي مدربا جديدا للنجم الساحلي خلفا لسيف غزال

أعلن النجم الساحلي حامل لقب الدوري التونسي الممتاز لموسم 2022 ـ 2023 الاثنين عن تعيين خالد بن ساسي مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب سيف غزال.

وشهدت نتائج فريق جوهرة الساحل مثلما يلقب في تونس تراجعا واضحا خلال مرحلة التتويج من الدوري التونسي إذ يحتل الفريق المركز الرابع في مجموعة الصراع على اللقب برصيد سبع نقاط من خمس مباريات، وذلك من 4 تعادلات وخسارة واحدة ومن دون أن يحقق أي فوز حتى الآن.

وقال النادي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "يعلن النجم الرياضي الساحلي عن فك الارتباط بالتراضي مع الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم الممثل في المدرب سيف غزال والمدرب محمد علي نفخة وتعيين المدرب خالد بن ساسي بمساعدة المدرب نوفل شبيل على رأس الجهاز الفني".