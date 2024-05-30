رياض محرز يكذب حفيظ دراجي ومدرب الجزائر

وأكد المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه بمنصة إكس، أن رياض محرز تجاهل الرد على اتصالات مدربه في الفترة الأخيرة ورغبته في استبعاده من قائمة محاربي الصحراء.

وكتب رياض محرز بيانًا عبر منصة إكس:" ‏لم أتلق أي مكالمات من المدرب أو الاتحاد".

وأضاف:" شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين في معسكر شهر مارس الماضي حتى أكون جاهزًا لهاتين المواجهتين في كأس العالم 2026، وهما أمران في غاية الأهمية".