رياض محرز يكذب حفيظ دراجي ومدرب الجزائر
خرج رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، بأول تعليق بشأن قرار عدم استدعائه لقائمة منتخب الجزائر لخوض مواجهتي غينيا وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026.
وخلت قائمة منتخب الجزائر من اسم رياض محرز وهو ما فسره البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمحاربي الصحراء بأن محرز طلب عدم المشاركة في المعسكر الذي أقيم في شهر مارس الماضي، ولكنه لم يتلق أي رد من اللاعب للمشاركة في المعسكر المقبل.
وأكد المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه بمنصة إكس، أن رياض محرز تجاهل الرد على اتصالات مدربه في الفترة الأخيرة ورغبته في استبعاده من قائمة محاربي الصحراء.
وكتب رياض محرز بيانًا عبر منصة إكس:" لم أتلق أي مكالمات من المدرب أو الاتحاد".
وأضاف:" شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين في معسكر شهر مارس الماضي حتى أكون جاهزًا لهاتين المواجهتين في كأس العالم 2026، وهما أمران في غاية الأهمية".
وتابع:" حظ موفق للمنتخب في المباريات القادمة، وكان من المهم بالنسبة لي أن أكون حاضرًا ولكنني أحترم اختيار المدرب".
وافتتح منتخب الجزائر مشواره في المجموعة السابعة للتصفيات المونديالية بالفوز على الصومال بنتيجة 3-1، كما تغلب على موزمبيق بنتيجة 2-0 في شهر نوفمبر الماضي.