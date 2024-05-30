رسميا.. محرز خارج قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي غينيا وموزمبيق

وافتتح منتخب الجزائر مشواره في المجموعة السابعة للتصفيات المونديالية بالفوز على الصومال بنتيجة 3-1، كما تغلب على موزمبيق بنتيجة 2-0 في شهر نوفمبر الماضي.

ويخوض المنتخب الجزائري أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش، الذي تولى المهمة خلفًا للمدير الفني جمال بلماضي، الذي رحل عن منصبه عقب الخروج المبكر من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وخلفه منتخبات: بوتسوانا، وأوغندا، وغينيا، وموزمبيق، الذين حصدوا 3 نقاط، بينما يقبع منتخب الصومال في المركز الأخير بلا نقاط.