رسميا.. محرز خارج قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي غينيا وموزمبيق
أعلن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، قائمة محاربي الصحراء لخوض مباراتي غينيا وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026.
وخلت القائمة من اسم النجم رياض محرز جناح الأهلي السعودي، والذي ترددت أنباء حول اعتذاره عن عدم الانضمام للمنتخب.
ولم ينضم أيضًا سفيان فيغولي، ويوسف بلايلي، وإسلام سليماني، ورامي بن سبعيني لقائمة المنتخب الجزائري.
وتضم القائمة كلًّا من:
حراسة المرمى: أسامة بنبوت (اتحاد العاصمة) – أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – مصطفى زغبة (ضمك السعودي).
خط الدفاع: زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة) – يوسف عطال (أضنة سبور التركي) – ريان آيت نوري (وولفرهامبتون الإنجليزي) – جوان حجام (يانغ بويز السويسري) – كيفن فان دين كيرخوف (ميتز الفرنسي) – محمد الأمين مدني (شباب قسنطينة) – محمد الأمين توجاي (الترجي التونسي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني).
خط الوسط: حسام عوار (روما الإيطالي) – إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) – نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – أحمد قندوسي (سيراميكا المصري) – حسام زروقي (فينورد الهولندي).
خط الهجوم: بغداد بونجاح (السد القطري) – أنيس الحاج موسى (فيتسه أرنهيم الهولندي) – ياسين براهيمي (الغرافة القطري) – أمين غويري (رين الفرنسي) – ياسين بنزيا (كارباغ الأذربيجاني) – سعيد بن رحمة (ليون الفرنسي) – محمد الأمين عمورة (سانت غالين السويسري) – منصف بقرار (نيويورك سيتي الأمريكي).
وافتتح منتخب الجزائر مشواره في المجموعة السابعة للتصفيات المونديالية بالفوز على الصومال بنتيجة 3-1، كما تغلب على موزمبيق بنتيجة 2-0 في شهر نوفمبر الماضي.
ويخوض المنتخب الجزائري أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش، الذي تولى المهمة خلفًا للمدير الفني جمال بلماضي، الذي رحل عن منصبه عقب الخروج المبكر من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا في كوت ديفوار.
ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وخلفه منتخبات: بوتسوانا، وأوغندا، وغينيا، وموزمبيق، الذين حصدوا 3 نقاط، بينما يقبع منتخب الصومال في المركز الأخير بلا نقاط.