حفيظ دراجي يحرج رياض محرز
أحرج المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي مواطنه رياض محرز نجم الأهلي السعودي، قبل إعلان القائمة الرسمية للمنتخب الجزائري لمعسكر شهر يونيو المقبل.
ويستعد منتخب الجزائر لخوض مواجهتي غينيا وأوغندا في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وقال حفيظ دراجي في مقال صحفي نشره عبر جريدة (القدس العربي) إن رياض محرز لا يرد على اتصالات المدرب فلاديمير بيكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر.
وأضاف:" محرز قرر عدم الانضمام لمنتخب الجزائر في معسكر شهر يونيو المقبل بمحض إرادته، ولم يرد على اتصالات المدير الفني الجديد".
وأشار إلى أن قائمة منتخب الجزائر، لن تشهد وجود محرز بجانب إسلام سليماني، ويوسف بلايلي، وسفيان فيغولي.
وافتتح منتخب الجزائر مشواره بالمجموعة السابعة بالتصفيات المونديالية بالفوز على الصومال بنتيجة 3-1، كما تغلب على موزمبيق بنتيجة 2-0، في شهر نوفمبر الماضي.
ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وخلفه منتخبات بوتسوانا، وأوغندا، وغينيا، وموزمبيق، الذي حصد 3 نقاط بينما يقبع منتخب الصومال في المركز الأخير بلا نقاط.
ويخوض المنتخب الجزائري أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش الذي تولى المهمة خلفًا للمدير الفني جمال بلماضي، الذي رحل عن منصبه عقب الخروج المبكر من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أخيرًا في كوت ديفوار.