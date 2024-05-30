حفيظ دراجي يحرج رياض محرز

وقال حفيظ دراجي في مقال صحفي نشره عبر جريدة (القدس العربي) إن رياض محرز لا يرد على اتصالات المدرب فلاديمير بيكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وأضاف:" محرز قرر عدم الانضمام لمنتخب الجزائر في معسكر شهر يونيو المقبل بمحض إرادته، ولم يرد على اتصالات المدير الفني الجديد".

وأشار إلى أن قائمة منتخب الجزائر، لن تشهد وجود محرز بجانب إسلام سليماني، ويوسف بلايلي، وسفيان فيغولي.