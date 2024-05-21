بكاء لا يتوقف.. زوجة فالفيردي تكشف سر صمته بعد اعتزال كروس (صورة)

كشفت مينا بونينو زوجة فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، سر صمت زوجها حتى الآن عن توديع الألماني توني كروس، نجم الميرنغي، الذي أعلن اعتزاله رسميا عقب بطولة يورو 2024.

وأعلن توني كروس، البالغ 34 عاما، اليوم الثلاثاء، أنه سيعتزل بعد بطولة أوروبا 2024.

وأضاف أن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل أمام بروسيا دورتموند سيكون آخر مباراة له مع النادي الإسباني.