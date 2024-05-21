بكاء لا يتوقف.. زوجة فالفيردي تكشف سر صمته بعد اعتزال كروس (صورة)
كشفت مينا بونينو زوجة فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، سر صمت زوجها حتى الآن عن توديع الألماني توني كروس، نجم الميرنغي، الذي أعلن اعتزاله رسميا عقب بطولة يورو 2024.
وأعلن توني كروس، البالغ 34 عاما، اليوم الثلاثاء، أنه سيعتزل بعد بطولة أوروبا 2024.
وأضاف أن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل أمام بروسيا دورتموند سيكون آخر مباراة له مع النادي الإسباني.
وقال كروس، في بيان عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام": "مسيرتي كلاعب كرة قدم حالي ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة أوروبا، كما قلت دائما: ريال مدريد سيكون فريقي الأخير".
ووضعت زوجة فالفيردي علامة إعجاب على تغريدة تقول إن زوجها ما زال يبكي بعد علمه بقرار توني كروس.
وكشفت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، اليوم، أن الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي هو من سيرتدي القميص رقم 8 عقب اعتزال كروس.
وسيكون آخر ظهور لتوني كروس مع فريق ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل، في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي.