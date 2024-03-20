أشياء لن تشعرك بالملل خلال فترة التوقف الدولي
ها قد بدأت فترة التوقف الدولي الأخيرة في الموسم الجاري، وسنجلس أياما دون بطولات تخص الأندية، فلن يكون هناك دوري إنجليزي أو إسباني، ولن نشاهد صراعات دوري أبطال أوروبا.
كل ذلك لا يعني أن على جماهير كرة القدم أن تتوقف عن الاستمتاع بالرياضة المفضلة لها، فهناك عدة سبل من أجل تحقيق ذلك، دعونا نستعرض أبرزها فيما يأتي:
كلاسيكو السيدات
ربما ينتظر برشلونة سقوط ريال مدريد في تعادل أو خسارة خلال الأسابيع الماضية، لكن ذلك يتعلق بفرق الرجال، وهنا سنتحدث عن فرق السيدات التي يعد الوضع فيها معكوسًا تمامًا.
برشلونة الذي يسيطر على الدوري الإسباني بالطول وبالعرض على موعد مع حسم البطولة إكلينيكيًا يوم الأحد القادم عندما يواجه ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق تسع نقاط للفريق الكتالوني.
وثائقي جوزيه مورينيو
قبل أيام قليلة أعلنت منصة "نتفليكس" عن مسلسل جديد للمدرب الشهير جوزيه مورينيو عبر شاشتها، ومن المقرر أن يصدر العام المقبل.
ولحين صدور ذلك المسلسل فهناك حلقة في مسلسل آخر يدعى "ذا بلايبوك، بالمنصة ذاتها وتدعى الحلقة "قواعد المدرب للحياة"، وتدور كلها حول مورينيو، يمكنكم الاستمتاع بها خلال انتظار عودة المباريات من جديد.
سلسلة "فيفا"
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل فترة التوقف الحالية عن بدء سلسلة من المواجهات بين الفرق الوطنية البعيدة جغرافيًا بعضها عن بعض.
تلك السلسلة تبدأ في مارس بخمس بطولات ودية مجمعة، من ضمنها سيكون هناك مواجهات مصر ونيوزيلندا، وتونس وكرواتيا، والجزائر وبوليفيا وغيرها من المواجهات التي ستكون مثيرة لأننا لم نشهد مثلها الكثير من قبل.
مسلسل كأس عالم ميسي: نهضة أسطورة
هل تشجع الأرجنتين؟ هل عانيت أخيرًا من الحنين لأيام شتاء مونديال 2022 التي حصد فيها ميسي الذهب أخيرًا بعد سنوات من المعاناة؟ لا تقلق، لدينا الحل لك.
فقط شاهد مسلسل "كأس عالم ميسي: نهضة أسطورة" المعروض عبر منصة "أبل تي في"، ولا تحمل هم الاشتراك وسعره، فقد أتاحت المنصة اشتراكًا مجانيًا لمدة 3 أشهر لبعض هؤلاء الذين يحملون أجهزتها، سواء هواتف أو أجهزة لوحية أو حواسيب.
تصفيات أمم أوروبا
تتبقى 3 مقاعد في بطولة كأس الأمم الأوروبية من المفترض أن يتم حسمها في شهر مارس الجاري قبل حوالي 3 أشهر فقط على النهائيات.
في تلك التصفيات سنجد ويلز قد تلعب أمام بولندا في مواجهة حاسمة من أجل الفوز بمقعد، وهناك مواجهة ستكون قوية بين البوسنة والهرسك وأوكرانيا.
مسلسل "تيد لاسو"
حال لم تشاهد ذلك المسلسل من قبل فهو متاح عبر منصة "أبل تي في" أيضًا، وهو يدور حول مدرب كرة قدم أمريكية في الجامعات يتحول لتدريب أحد فرق الدوري الإنجليزي، ويقودهم خلال ثلاثة مواسم إلى التتويج بلقب الدوري بعد الكثير من المعاناة والهبوط والصعود من جديد.
قصة تبدو معتادة في مسلسلات كرة القدم الشهيرة، لكن التفاصيل والعلاقات الإنسانية في المسلسل والجانب التكتيكي فيه ربما لم يسبقه إليه أحد.
تصفيات آسيا لكأس العالم
ستلعب منتخبات عربية عديدة في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا هذا الشهر، فسنشاهد المنتخب السعودي يحاول الابتعاد بالصدارة في مجموعته الثالثة أمام طاجيكستان وستلعب الأردن وصيفة آسيا بكل ما لديها من قوة أمام باكستان لتعود لحسابات المنافسة في الجولة الثالثة.
سوريا ستلعب أمام ميانمار وعمان ستواجه ماليزيا، والإمارات تخوض مواجهة قوية أمام اليمن، بينما يتواجه المنتخب العراقي مع الفلبين، والبحريني مع نيبال.
وأخيرًا يتواجه الجارين الكويت وقطر في مباراة قوية للغاية، في حين يلعب المنتخب الفلسطيني أمام بنجلاديش.