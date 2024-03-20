أشياء لن تشعرك بالملل خلال فترة التوقف الدولي

ها قد بدأت فترة التوقف الدولي الأخيرة في الموسم الجاري، وسنجلس أياما دون بطولات تخص الأندية، فلن يكون هناك دوري إنجليزي أو إسباني، ولن نشاهد صراعات دوري أبطال أوروبا.

كل ذلك لا يعني أن على جماهير كرة القدم أن تتوقف عن الاستمتاع بالرياضة المفضلة لها، فهناك عدة سبل من أجل تحقيق ذلك، دعونا نستعرض أبرزها فيما يأتي:

كلاسيكو السيدات

ربما ينتظر برشلونة سقوط ريال مدريد في تعادل أو خسارة خلال الأسابيع الماضية، لكن ذلك يتعلق بفرق الرجال، وهنا سنتحدث عن فرق السيدات التي يعد الوضع فيها معكوسًا تمامًا.

برشلونة الذي يسيطر على الدوري الإسباني بالطول وبالعرض على موعد مع حسم البطولة إكلينيكيًا يوم الأحد القادم عندما يواجه ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق تسع نقاط للفريق الكتالوني.