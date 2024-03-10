تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار منافسات الليغا.
وأكدت الرابطة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "الكلاسيكو القادم سيكون يوم 21 أبريل المقبل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياغو برنابيو".
المباراة الماضية بين الفريقين في الدوري انتهت بثنائية مقابل هدف للميرنغي، بعدما كان متأخرًا بهدف غوندوغان، لكن جود بيلينغهام سجل هدفين وقاد من خلالهما الضيوف للانتصار.
وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، في تصريحاته: "الكلاسيكو أهم مباراة، وإذا سألتني إذا كانت أهميته تأتي قبل أو بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، سأقول إنها أهم مباراة للأندية في العالم".
يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي برصيد 61 نقطة، خلف ريال مدريد (66 نقطة) صاحب المركز الأول.