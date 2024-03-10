تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار منافسات الليغا.

وأكدت الرابطة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "الكلاسيكو القادم سيكون يوم 21 أبريل المقبل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياغو برنابيو".

المباراة الماضية بين الفريقين في الدوري انتهت بثنائية مقابل هدف للميرنغي، بعدما كان متأخرًا بهدف غوندوغان، لكن جود بيلينغهام سجل هدفين وقاد من خلالهما الضيوف للانتصار.