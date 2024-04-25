الهلال يتحرك قانونيا ضد خالد الغامدي (فيديو)
قررت إدارة نادي الهلال السعودي اتخاذ إجراءات قانونية ضد خالد الغامدي، نجم النصر السابق، بعد تصريحاته ضد النادي العاصمي، في أعقاب خروج الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا.
وخرج الهلال من الدور نصف النهائي، ليتأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي (2-1)، يوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، الأسبوع الماضي، انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).
وعقب المباراة نشر الغامدي مقطع فيديو عبر "سناب شات"، قال فيه: "ترى السعودية ودول الخليج والعرب كلهم فرحين، وهذا ليس كرهًا في الهلال، هو نادي كبير وجمهوره كبير، ولكن المشكلة في الأيادي الخفية التي تدير المشهد الرياضي، والتي ولدت الاحتقانات الكبيرة والغضب الكبير. الهلال ليس له علاقة بهذا الموضوع، ولكن هناك من يدير الأمور من الخلف، ويجب بتر الأيادي الخفية حتى نستمتع بدورينا".
وتسبب هذا المقطع في جدل كبير ببين الجماهير، حيث أيد البعض ما قاله الغامدي، فيما وجه البعض الآخر نقدًا لاذعًا لنجم النصر السابق، واتهموه بنشر التعصب.
وطالب عدد من جماهير الهلال بضرورة مقاضاة الغامدي، والتعامل بحزم في الإساءات للنادي ورموزه.
وقال الإعلامي أحمد العجلان، إن إدارة الهلال قد شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة لتقديم شكوى ضد (لاعب سابق)، وجّه اتهامات باطلة ضد النادي مطالبًا في المحتوى الذي أساء فيه باتخاذ إجراءات ضد ما وصفهم بـ(الأيادي الخفية).