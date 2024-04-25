الهلال يتحرك قانونيا ضد خالد الغامدي (فيديو)

وخرج الهلال من الدور نصف النهائي، ليتأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي (2-1)، يوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، الأسبوع الماضي، انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).

وعقب المباراة نشر الغامدي مقطع فيديو عبر "سناب شات"، قال فيه: "ترى السعودية ودول الخليج والعرب كلهم فرحين، وهذا ليس كرهًا في الهلال، هو نادي كبير وجمهوره كبير، ولكن المشكلة في الأيادي الخفية التي تدير المشهد الرياضي، والتي ولدت الاحتقانات الكبيرة والغضب الكبير. الهلال ليس له علاقة بهذا الموضوع، ولكن هناك من يدير الأمور من الخلف، ويجب بتر الأيادي الخفية حتى نستمتع بدورينا".