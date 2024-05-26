تطورات حاسمة في مفاوضات النصر السعودي مع دي بروين

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن مستشاري كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، التقوا مع 10 أندية سعودية مهتمة بضم اللاعب هذا الأسبوع قبل فترة الانتقالات الصيفية.

وبات دي بروين أول أهداف دوري روشن السعودي، وفق فلسفته الجديدة؛ إذ أصبح اسم الدوري السعودي لاعبًا رئيسًا في كرة القدم العالمية، خلال الوقت الراهن، مع تحوله إلى وجهة مرتقبة لأسماء عملاقة، منذ وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر عام 2022.

ويملك اللاعب صاحب الـ32 عامًا عقدًا مع مان سيتي حتى يونيو عام 2025، وارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة، أن الوكالة الخاصة بالنجم البلجيكي، أجرت مناقشات وجهاً لوجه مع بطل الدوري الهلال، ونادي النصر الذي يضم كريستيانو رونالدو، ونادي الاتحاد، من بين أخرى، خلال زيارة عمل سريعة استغرقت 3 أيام في الأيام القليلة الماضية.