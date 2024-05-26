تطورات حاسمة في مفاوضات النصر السعودي مع دي بروين
كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن مستشاري كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، التقوا مع 10 أندية سعودية مهتمة بضم اللاعب هذا الأسبوع قبل فترة الانتقالات الصيفية.
وبات دي بروين أول أهداف دوري روشن السعودي، وفق فلسفته الجديدة؛ إذ أصبح اسم الدوري السعودي لاعبًا رئيسًا في كرة القدم العالمية، خلال الوقت الراهن، مع تحوله إلى وجهة مرتقبة لأسماء عملاقة، منذ وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر عام 2022.
ويملك اللاعب صاحب الـ32 عامًا عقدًا مع مان سيتي حتى يونيو عام 2025، وارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي.
وأوضحت الصحيفة، أن الوكالة الخاصة بالنجم البلجيكي، أجرت مناقشات وجهاً لوجه مع بطل الدوري الهلال، ونادي النصر الذي يضم كريستيانو رونالدو، ونادي الاتحاد، من بين أخرى، خلال زيارة عمل سريعة استغرقت 3 أيام في الأيام القليلة الماضية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من غير المتوقع أن يكون اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مهتمًا بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين بصفقة مالية ضخمة، ومع ذلك، يعتبر الهلال منذ فترة طويلة اللاعب البلجيكي حلمًا يتطلع لتحقيقه ويسعى جاهدا لجذب اهتمامه.
وعندما سُئل بيب غوارديولا، مدرب السيتي، عن اهتمام السعودية بقائد فريقه المؤثر، قال: "إنه سؤال يوجه إليه، أحب أن يبقى، لكن لا أعرف، أسمع، نعم، من بعض التقارير، لكن لا أعرف ما إذا كان لديه عرض. لا أعرف إذا كانت السعودية تريده، لا أعرف. أحب أن يبقى هنا، بالطبع".
وكان النجم البلجيكي شارك في 25 مباراة مع السيتيزنز، بكل المسابقات، منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل 6 أهداف وصنع 18 أخرى.
دي بروين كان انضم إلى صفوف السيتي في يونيو عام 2015، قادمًا من فولفسبورغ الألماني، مقابل 76 مليون يورو.