مانشستر سيتي يُقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي
تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الخامس "دور الستة عشر" من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه توتنهام 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الرابع (دور الـ32) بالبطولة .
وسجل ناثان أكي هدف المباراة الوحيد لسيتي في الدقيقة 88 وشهد الدور ذاته، تأجل حسم ثلاث مباريات أخرى، بعد نهايتها بالتعادل.
ولم يسبق لسيتي الفوز على ملعب توتنهام الجديد ولم يسجل أي هدف في زياراته الست السابقة لكن آكي سجل من مسافة قريبة بعد خطأ من الحارس جوجليلمو فيكاريو.
وربما لا يستطيع توتنهام أن يشتكي لأنه لم يصنع فرصا كثيرة للتسجيل أمام فريق المدرب بيب غوارديولا.
تعادل تشيلسي وأستون فيلا
وبعد ثلاثة أيام من وصوله إلى نهائي كأس الرابطة، تعادل تشيلسي، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، دون أهداف على ملعبه أمام أستون فيلا.
بينما انتهت مباراة أخرى بالتعادل السلبي على ملعب أشتون جيت بين بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية ونوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
فيما تعادل شيفيلد وينزداي وضيفه كوفنتري سيتي 1 - 1.
ووفقا للوائح البطولة، فإن المباريات التي تنتهي بالتعادل يتم إعادتها في ملاعب الفرق التي خاضت المباراة الأولى خارج ملعبها.