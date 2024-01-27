مانشستر سيتي يُقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

وسجل ناثان أكي هدف المباراة الوحيد لسيتي في الدقيقة 88 وشهد الدور ذاته، تأجل حسم ثلاث مباريات أخرى، بعد نهايتها بالتعادل.

ولم يسبق لسيتي الفوز على ملعب توتنهام الجديد ولم يسجل أي هدف في زياراته الست السابقة لكن آكي سجل من مسافة قريبة بعد خطأ من الحارس جوجليلمو فيكاريو.

وربما لا يستطيع توتنهام أن يشتكي لأنه لم يصنع فرصا كثيرة للتسجيل أمام فريق المدرب بيب غوارديولا.