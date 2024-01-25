رسميًا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع إتشفيري

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، رسميًا، التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية كلاوديو إتشفيري من ريفر بليت.

وقال مانشستر سيتي إن إتشفيري (18 عامًا) وقع عقدًا حتى صيف 2028 مع إعارته إلى ريفر بليت حتى نهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل.

وفاز إتشفيري بالكرة البرونزية كثالث أفضل هداف للنسخة الأخيرة من كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا العام الماضي.