رسميًا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع إتشفيري
إتشفيري وقّع عقدَا حتى 2028 مع إعارته لريفر بليت حتى نهاية الموسم الجاري.
أعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، رسميًا، التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية كلاوديو إتشفيري من ريفر بليت.
وقال مانشستر سيتي إن إتشفيري (18 عامًا) وقع عقدًا حتى صيف 2028 مع إعارته إلى ريفر بليت حتى نهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل.
وفاز إتشفيري بالكرة البرونزية كثالث أفضل هداف للنسخة الأخيرة من كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا العام الماضي.
وشارك إتشفيري في 23 مباراة مع منتخب الأرجنتين للناشئين سجل خلالها 13 هدفًا منها ثلاثية في مرمى البرازيل بدور الثمانية.
وإتشفيري ثاني لاعب ينضم من ريفر بليت إلى مانشستر سيتي بعد جوليان الفاريز الذي انضم صيف 2022.
وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن الصفقة كلفت مانشستر سيتي 14.5 مليون يورو بخلاف 9 ملايين يورو حوافز مالية تتعلق بأداء اللاعب وليست ألقاب الفريق.