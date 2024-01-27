إصابة جديدة لمدافع منتخب مصر تربك حسابات فيتوريا

يذكر أن أحمد حجازي مدافع وقائد منتخب مصر اعترف بأنه وزملاءه "مُقصرون" في حق أنفسهم ومنتخب بلادهم، رغم الصعود إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأبدى حجازي عدم رضاه عن مسيرة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا رغم التأهل لدور الـ16، كثاني المجموعة في البطولة المقامة في ساحل العاج، مستغلا تعادل غانا بنفس النتيجة مع موزامبيق.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني عقب احتلاله المركز الثاني برصيد 3 نقاط في المجموعة الثانية بالبطولة، التي ضمت منتخب الرأس الأخضر، الذي نال الصدارة بسبع نقاط، وغانا وموزمبيق، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين.

ورغم تأهله لدور الـ16، أثار أداء المنتخب المصري في دور المجموعات انتقادات عديدة، خاصة مع تعادل "الفراعنة" في المباريات الثلاث بدور المجموعات بنتيجة واحدة 2-2 مع منافسيه الثلاثة، الأمر الذي شكك في إمكانية تحقيق الفريق للقب الثامن في تاريخه بالبطولة القارية.

ورغم أن أداء المنتخب المصري لا يعطي مؤشرا حول إمكانية منافسته على اللقب والوصول للنهائي الثاني على التوالي، بعد أن خسر نهائي النسخة الماضية في الكاميرون بضربات الترجيح أمام السنغال، فإن التاريخ ربما يساند الفريق في حظوظه للمنافسة على اللقب.