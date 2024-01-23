تصريحات قوية من أحمد حجازي بعد تأهل منتخب مصر
اعترف أحمد حجازي مدافع وقائد منتخب مصر بأنه وزملاءه "مُقصرون" في حق أنفسهم ومنتخب بلادهم، رغم الصعود إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وبلغت مصر، حاملة اللقب سبع مرات، ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، بتعادلها بشق الأنفس مع الرأس الأخضر المتصدرة 2-2 يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
وأبدى حجازي عدم رضاه عن مسيرة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا رغم التأهل لدور الـ16، كثاني المجموعة في البطولة المقامة في ساحل العاج مستغلا تعادل غانا بنفس النتيجة مع موزامبيق.
وقال حجازي في تصريحات تليفزيونية عقب التعادل مع الرأس الأخضر: "أشعر وزملائي بالخجل من نتائجنا في دور المجموعات.. هذا ليس منتخب مصر".
وأضاف: "نحن مقصرون في أمور عديدة يجب أن نحاول إصلاحها، وللأسف لا نقدم الأداء المطلوب إلا في الأوقات الصعبة".
وتابع: "لابد أن نتحسن ذهنيا وبدنيا لأن الفترة القادمة لا تحتمل ما حدث في مباريات الدور الأول.. لابد أن نتحسن في جوانب عديدة قبل الأدوار الإقصائية واللاعبون يجب أن يتحملوا المسؤولية في الأوقات الأصعب".
وعاد حجازي ليؤكد على قوة شخصية منتخب مصر قائلا: "يحسب لنا ولشخصية اللاعبين الرد في المواقف الصعبة.. لقد أظهرنا شخصية قوية أمام غانا، ولكن للأسف لم نتسم بالشخصية المطلوبة في الدقائق الأخيرة أمام الرأس الأخضر".
ورفع منتخب مصر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني من ثلاثة تعادلات خلف الرأس الأخضر الذي ضمن التأهل سابقا كمتصدر للمجموعة بسبع نقاط.
ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزامبيق.
ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.
وينتظر منتخب مصر في دور الـ16 وصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.