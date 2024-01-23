تصريحات قوية من أحمد حجازي بعد تأهل منتخب مصر

وبلغت مصر، حاملة اللقب سبع مرات، ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، بتعادلها بشق الأنفس مع الرأس الأخضر المتصدرة 2-2 يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وأبدى حجازي عدم رضاه عن مسيرة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا رغم التأهل لدور الـ16، كثاني المجموعة في البطولة المقامة في ساحل العاج مستغلا تعادل غانا بنفس النتيجة مع موزامبيق.

وقال حجازي في تصريحات تليفزيونية عقب التعادل مع الرأس الأخضر: "أشعر وزملائي بالخجل من نتائجنا في دور المجموعات.. هذا ليس منتخب مصر".

وأضاف: "نحن مقصرون في أمور عديدة يجب أن نحاول إصلاحها، وللأسف لا نقدم الأداء المطلوب إلا في الأوقات الصعبة".

وتابع: "لابد أن نتحسن ذهنيا وبدنيا لأن الفترة القادمة لا تحتمل ما حدث في مباريات الدور الأول.. لابد أن نتحسن في جوانب عديدة قبل الأدوار الإقصائية واللاعبون يجب أن يتحملوا المسؤولية في الأوقات الأصعب".

وعاد حجازي ليؤكد على قوة شخصية منتخب مصر قائلا: "يحسب لنا ولشخصية اللاعبين الرد في المواقف الصعبة.. لقد أظهرنا شخصية قوية أمام غانا، ولكن للأسف لم نتسم بالشخصية المطلوبة في الدقائق الأخيرة أمام الرأس الأخضر".