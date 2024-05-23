قرار مفاجئ يكشف مستقبل غرينوود.. وفريق سعودي في الصورة (فيديو)

وفي المقابل، كشف الصحفي الإسباني فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة (ماركا) ، عبر برنامج (دورينا غير) أن غرينوود في طريقه للرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الأهلي السعودي سيكون على الأرجح الوجهة القادمة للاعب الإنجليزي، موضحاً أنه تلقى اتصالات من بعض أصدقائه في الأهلي للاستفسار عن مستوى اللاعب مع خيتافي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة في الموسم المقبل، للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي.