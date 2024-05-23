قرار مفاجئ يكشف مستقبل غرينوود.. وفريق سعودي في الصورة (فيديو)
اتخذ اللاعب الإنجليزي ماسون غرينوود قرارًا مفاجئًا يكشف ملامح مستقبله في الموسم المقبل، بعد نهاية إعارته إلى خيتافي الإسباني.
وينتهي تعاقد غرينوود صاحب الـ22 عامًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشهر المقبل.
وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن قيام غرينوود بعرض قصره الخاص في مدينة مانشستر الإنجليزية والذي تبلغ قيمته مليوني جنيه إسترليني للإيجار.
وأشارت الصحيفة إلى أن قصر اللاعب الإنجليزي يحتوي على 6 غرف نوم، بجانب صالة للألعاب الرياضية ويتم تسويقه من جانب اللاعب.
وأكدت الصحيفة، أن هذه الخطوة تؤكد عدم عودة غرينوود مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وتجديد عقده الذي ينتهي في الشهر المقبل رغم تلميحات سابقة لإدارة النادي الجديدة بإمكانية عودة اللاعب وتجديد عقده.
وتلقى غرينوود اتصالات من عدة أندية أوروبية للفوز بخدماته ومن بينها نابولي الإيطالي، لتدعيم الجانب الهجومي.
ولعب النجم الإنجليزي هذا الموسم مع خيتافي ، وخاض 35 مباراة، وسجل 10 أهداف، كما صنع 6 أهداف لزملائه.
وفي المقابل، كشف الصحفي الإسباني فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة (ماركا) ، عبر برنامج (دورينا غير) أن غرينوود في طريقه للرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل.
وأشار إلى أن الأهلي السعودي سيكون على الأرجح الوجهة القادمة للاعب الإنجليزي، موضحاً أنه تلقى اتصالات من بعض أصدقائه في الأهلي للاستفسار عن مستوى اللاعب مع خيتافي.
ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة في الموسم المقبل، للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي.