خطأ فادح من حسابات مانشستر يونايتد والسبب والدة رونالدو (صورة)

ويضم اليونايتد الثنائي البرتغالي ديوجو دالوت والقائد برونو فيرنانديش، والثنائي البرازيليين كاسيميرو وأنتوني، والأربعة ينطقون البرتغالية.

وأثناء الاحتفال بيوم الأم في 12 مايو، قام نادي مانشستر يونايتد بمشاركة صورة للمشجعين الناطقين باللغة البرتغالية ووقع في خطأ فادح.

وظهر كاسيميرو وأنتوني مع والدتيهما، أثناء احتفال مانشستر، وظهر برونو فيرنانديز مع امرأة من المفترض أنها والدته، ولكن المفاجأة أنها كانت ماريا دولوريس أفيرو، والدة كريستيانو رونالدو.

ولم يبق المنشور فترة طويلة على حسابات النادي، وتم حذف الصورة الخاطئة سريعًا.