أحبط اثنين وأسعد الثالث.. كريم بنزيما يختار مرشحه للكرة الذهبية

ويعد كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وبيلينغهام، أبرز المتنافسين هذا العام على جائزة الكرة الذهبية.

واختار بنزيما النجم فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، بعد نجاحه في قيادة الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس قاد ريال مدريد للفوز على بروسيا دورتموند الألماني 2-صفر على ملعب ويمبلي.

افتتح داني كاربخال التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 74، قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز ريال مدريد الإسباني رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 15، بتغلبه 2-صفر على بروسيا دورتموند الألماني، في النهائي الذي أقيم في ويمبلي، أمس السبت.

وعبر حسابه على "إنستغرام"، نشر بنزيما صورة للنجم فيني، وكتب تحتها (Ballon d'Or)، في إشارة لاختياره النجم البرازيلي للفوز بالجائزة.