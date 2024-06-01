كريم بنزيما يحلّ بالجزائر.. أسباب الزيارة وتفاصيلها (فيديو وصور)
وصل النجم الفرنسي ـ الجزائري ومهاجم نادي الاتحاد السعودي كريم بنزيمة اليوم السبت إلى الجزائر في زيارة خاصة هي الأولى لأيقونة ريال مدريد إلى بلده الأم.
ونزل بنزيما الذي حل على متن طائرته الخاصة في مدينة بجاية، وفق ما أوردته الصحف الجزائرية، حيث كان مرفوقا ببعض أفراد عائلته.
وتداولت منصات التواصل مقاطع فيديو وصورا لوصول النجم العالمي إلى الجزائر، والحفاوة التي وجدها عند نزوله في مدينة بجاية مسقط رأس عائلته، لا سيما أنه يملك مكانة كبيرة في قلوب كل الجزائريين وزادت تلك المكانة في السنوات الأخيرة مع تصريحاته حول علاقته المتينة بوطنه الأم وبالجزائريين.
وكشفت بعض الصحف الجزائرية أن زيارة أفضل لاعب في العالم 2022 إلى الجزائر هي بغرض زيارة أقاربه وعائلة والديه، مضيفة أنها ستمتد إلى ما بعد يوم الإثنين المقبل، حيث سيكون بنزيما حاضرا في مباراة منتخب الجزائر ونظيره الغيني في ملعب نلسون مانديلا في الجزائر مساء الإثنين لحساب الجولة الثالثة من تضفيات كأس العالم 2026.
وذكرت المصادر ذاتها أن اللاعب الذي قاد فرنسا للتتويج بدوري الأمم الأوروبية 2021 سيزور أيضا مدينة وهران التي ينحدر منها بعض أفراد عائلته.
ونقلت بعض التقارير عن بنزيما قوله: "أنا سعيد جداً بالتواجد في الجزائر ومشاركة هذه الفرحة مع الشعب الجزائري صاحب الإستقبال الرائع وسعيد لأنني سأزور أفراد العائلة في بجاية"، وذلك بعد هبوطه من طائرته الخاصة.
وولد بنزيما في العام 1987 في مدينة ليون الفرنسية، لأبوين جزائريين، وهناك بدأ خطواته الأولى في عالم كرة القدم، حتى وصوله إلى أوج درجات المجد الكروي وذلك بتتويجه في أكتوبر 2022 بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعد تألق لافت مع ريال مدريد الذي قضى معه 13 عاما مليئة بالألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.
ولعب مهاجم الاتحاد السعودي، الذي انتقل إليه الصيف الماضي، 97 مباراة مع منتخب فرنسا سجل فيها 37 هدفا.