كريم بنزيما يحلّ بالجزائر.. أسباب الزيارة وتفاصيلها (فيديو وصور)

وصل النجم الفرنسي ـ الجزائري ومهاجم نادي الاتحاد السعودي كريم بنزيمة اليوم السبت إلى الجزائر في زيارة خاصة هي الأولى لأيقونة ريال مدريد إلى بلده الأم.

ونزل بنزيما الذي حل على متن طائرته الخاصة في مدينة بجاية، وفق ما أوردته الصحف الجزائرية، حيث كان مرفوقا ببعض أفراد عائلته.

وتداولت منصات التواصل مقاطع فيديو وصورا لوصول النجم العالمي إلى الجزائر، والحفاوة التي وجدها عند نزوله في مدينة بجاية مسقط رأس عائلته، لا سيما أنه يملك مكانة كبيرة في قلوب كل الجزائريين وزادت تلك المكانة في السنوات الأخيرة مع تصريحاته حول علاقته المتينة بوطنه الأم وبالجزائريين.