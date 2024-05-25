نجم الاتحاد السعودي يقرر الرحيل عن النادي والجماهير تهاجمه

كشفت مصادر مقربة من نادي الاتحاد السعودي، أن عبد الله المعيوف حارس مرمى الفريق أبدى رغبته في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا لما أوردته صحيفة "الشرق" السعودية فإن رغبة المعيوف في مغادرة الاتحاد تأتي في ظل تداول معلومات حول بحث إدارة النادي عن حارس مرمى جديد في موسم 2024 ـ 2025.

وكان المعيوف (37 عاما) انتقل إلى صفوف الاتحاد في الموسم الماضي قادماً من الهلال، وخاض مع الفريق 29 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقالت صحيفة الشرق إن المعيوف لا يريد الاستمرار مع النادي وارتداء قميص الاتحاد مجددا، بل إنه يبحث عن فريق جديد للتوقيع معه في الصيف المقبل.