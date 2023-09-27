عبد الله المعيوف.. من مصير مجهول لإنقاذ الاتحاد أمام الخلود

وكان الاتحاد ومدربه نونو إسبيرتو سانتو في مأزق مع فشل الفريق في حسم المواجهة أمام الفريق المنافس في الدرجة الثانية وانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

لكن المعيوف، الذي انضم للاتحاد قادمًا من الهلال مطلع الشهر الحالي، أنقذ الموقف بتصديه لركلة الترجيح العاشرة ليصعد بالاتحاد إلى دور الـ16 بالفوز 7-6.

وبدأ الحارس المخضرم البالغ عمره 36 عامًا الموسم في صفوف الهلال، لكن مستقبله كان مجهولًا في ظل إصرار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على التعاقد مع حارس آخر.

وفي النهاية جاء انضمام المغربي ياسين بونو للهلال، ورغبة الاتحاد في التخلص من مارسيلو غروهي، ليفتح الباب أمام انتقال المعيوف إلى الاتحاد.