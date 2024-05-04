خطوة مفاجئة من رونالدو لحسم مستقبل مدرب النصر السعودي

ذكر تقرير إخباري أن أغلب لاعبي النصر السعودي، وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يؤيدون بقاء المدرب البرتغالي لويس كاسترو على رأس الجهاز الفني للنادي خلال الموسم المقبل.

وبحسب التقرير، فإن دعم كريستيانو رونالدو لمواطنه لويس كاسترو قد يكون عنصرا حاسما في تحديد مصير الأخير، وذلك على الرغم من أن نتائج النصر تحت قيادة كاسترو لم تكن في مستوى تطلعات إدارة النادي وجماهيره.

ويحظى كريستيانو رونالدو بمكانة مميزة لدى كاسترو، كما أن نجم ريال مدريد السابق كان من بين المساهمين في قدوم مواطنه لتدريب النصر.

وراجت خلال الأسابيع الماضية أخبار متضاربة حول استغناء إدارة النصر عن لويس كاسترو والدخول في مفاوضات مع مواطنه سيرجيو كونسيلساو.

وخلال الاحتفالات بتأهل فريقه إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأسبوع الماضي، أعلن لويس كاسترو عدم تفكيره في الرحيل عن النصر مما ينفي الشائعات التي كانت تتناول مستقبله مع الفريق.