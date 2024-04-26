"لا ترد على كريستيانو".. تحذير غريب من طفل برازيلي لمدرب بوتافوغو
قدم طفل برازيلي من مشجعي نادي بوتافوغو طلبا غريبا للمدرب الجديد لفريقه، البرتغالي أرتو جورج، عندما حذره من الرد على أي اتصالات قد يتلقاها من مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب النصر؛ حتى لا يتكرر سيناريو لويس كاسترو المدرب الحالي لنادي النصر.
وتداول نشطاء على منصة إكس (تويتر سابقا) مقطع فيديو ظهر فيه طفل من مشجعي نادي بوتافوغو البرازيلي وهو يطلب من أرتور جورج، المدرب البرتغالي الذي تم تعيينه أخيرا، عدم الرد على اتصالات مهاجم النصر رونالدو، حتى لا يغادر مثلما فعل لويس كاسترو خلال الموسم الحالي.
وكان النصر السعودي تعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو بداية الموسم الجاري، بناءً على نصيحة من مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي لعب دورا مهما في إقناع كاسترو بترك فريقه بوتافوغو والموافقة على تدريب نادي النصر خلال صيف 2023، رغم أن وضعيته كانت مستقرة مع النادي البرازيلي.
وكانت تقارير إخبارية سعودية تطرقت إلى مستقبل البرتغالي لويس كاسترو في النصر، وذلك في ضوء تراجع النتائج، خصوصا خروج زملاء كريستيانو من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.