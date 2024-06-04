من نجم ريال مدريد إلى عامل مستودع .. سباسيتش يعيش بـ400 يورو ويطلب المساعدة

بعد الأداء الرائع في كأس العالم 1990 تعاقد ريال مدريد مع بريدراج سباسيتش، ثم قضى فترة قصيرة وصلت إلى 4 سنوات، ورحل إلى أوساسونا.

ونشرت شبكة "كادينا سير" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن بريدراج سباسيتش، لاعب ريال مدريد السابق الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، لا يستطيع تغطية نفقاته ويطلب المساعدة.

ونقلت الشبكة الإسبانية عن سباسيتش قوله: "في الوقت الحاضر أنا عامل في مستودع وأعيش على 400 يورو شهريًا، وأحتاج للمساعدة".

وأضاف: "سأحتاج إلى خدمة، مساعدة بالمعنى الاقتصادي. الآن أعيش من يوم لآخر. كان عليّ أن أبحث عن وظيفة أخرى حتى أتمكن من العيش الكريم. وهي وظيفة لم أستطع حتى أن أتخيلها حتى الآن. أنا عامل في مستودع وأعيش على 400 يورو شهريًا".

وأضاف: "أنا في وضع صعب، عليك أن تكون قويًا جدًا للتغلب على كل شيء".

وهذه ليست الحالة الصعبة الأولى التي يمر بها، إذ عندما عاد إلى بلاده في السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية وصل إلى الحضيض قائلا: "عندما عدت إلى بلدي عانيت من الاكتئاب. كان لدي أصدقاء جيدون ساعدوني في الأوقات الصعبة وبفضل الأطباء النفسيين، تمكنت من الخروج من كل شيء".