أول تعليق من مدرب إسبانيا بعد اختيار براهيم دياز تمثيل المغرب

تعليق لويس دي لا فوينتي

وقال لويس دي لا فوينتي: "لم أتحدث مع دياز، سواء اتصلت أو لا ، الناس يفعلون ما يتعين عليهم القيام به، لن أتحدث أكثر".

وأضاف: "ربما كنت المدرب الذي اختاره أكثر من غيره، أقدره وأتمنى له الأفضل، الجميع أحرار في اتخاذ القرارات التي يتخذونها، الاحترام الكامل والمطلق".

وإبراهيم دياز، البالغ من العمر 24 عامًا، وُلد في مالاغا، أمه إسبانية، وجدته لأبيه مغربية، ووُلد والده في مليلية.

وكانت صحيفة "أس" ذكرت أن دياز لم يتلق مكالمة شخصية من لويس دي لا فوينتي، في حين قدم المغرب "مشروعًا مغريًا للغاية".

وتم ربط اللاعب بتمثيل المغرب في كأس أمم أفريقيا الأخيرة لكن هذا كان "مستحيلاً"، كما ذكرت الصحيفة، لأن اللاعب لم يكن يحمل الجنسية المغربية.

وشارك دياز في 32 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي بواقع 1456 دقيقة سجل فيها ثمانية أهداف وصنع أربعة.