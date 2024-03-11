أول تعليق من مدرب إسبانيا بعد اختيار براهيم دياز تمثيل المغرب
علق مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي على قرار إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد تمثيل المغرب وليس إسبانيا.
وأمس الأحد كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابرزيو رومانو، أن إبراهيم دياز استقر على تمثيل منتخب المغرب.
وإبراهيم دياز إسباني من أصول مغربية، ولعب للمنتخب الإسباني مباراة وحيدة فقط في يونيو 2021، ولم ينضم بعدها للمنتخب الإسباني.
تعليق لويس دي لا فوينتي
وقال لويس دي لا فوينتي: "لم أتحدث مع دياز، سواء اتصلت أو لا ، الناس يفعلون ما يتعين عليهم القيام به، لن أتحدث أكثر".
وأضاف: "ربما كنت المدرب الذي اختاره أكثر من غيره، أقدره وأتمنى له الأفضل، الجميع أحرار في اتخاذ القرارات التي يتخذونها، الاحترام الكامل والمطلق".
وإبراهيم دياز، البالغ من العمر 24 عامًا، وُلد في مالاغا، أمه إسبانية، وجدته لأبيه مغربية، ووُلد والده في مليلية.
وكانت صحيفة "أس" ذكرت أن دياز لم يتلق مكالمة شخصية من لويس دي لا فوينتي، في حين قدم المغرب "مشروعًا مغريًا للغاية".
وتم ربط اللاعب بتمثيل المغرب في كأس أمم أفريقيا الأخيرة لكن هذا كان "مستحيلاً"، كما ذكرت الصحيفة، لأن اللاعب لم يكن يحمل الجنسية المغربية.
وشارك دياز في 32 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي بواقع 1456 دقيقة سجل فيها ثمانية أهداف وصنع أربعة.