براهيم دياز يفجر خلافًا بين ريال مدريد واتحاد الكرة الإسباني

وأشارت "ماركا" إلى أن إبراهيم دياز كان ضمن خطط المدرب لويس دي لا فوينتي لمواجهتي كولومبيا والبرازيل، يومي 22 و26 من الشهر الحالي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها إبراهيم دياز للقائمة الأولية لإسبانيا، وهي مجرد تحذير للأندية حتى تعلم أنه يمكن استدعاء لاعبيها.

والقائمة الأولية الوحيدة التي لها تأثير هي التي يطلبها الفيفا للمرحلة النهائية من كأس العالم.

وأبلغ ريال مدريد الاتحاد الإسباني أن المكالمة الهاتفية لإبراهيم من الاتحاد المغربي لكرة القدم قد وصلت أيضًا إلى الميرنغي.

وبمجرد أن أكمل إبراهيم دياز عمل الوثائق ليتمكن أيضًا من اللعب للمغرب، اتخذ الاتحاد المغربي خطوة كان يعمل عليها منذ أشهر.

وأتى هذا المسار بثماره وسيكون إبراهيم دياز ضمن القائمة التي سيقدمها وليد الركراكي لخوض المباراتين الوديتين أمام أنغولا وموريتانيا.

وفي يونيو، سيتمكن إبراهيم دياز من الظهور للمرة الأولى في مسابقة رسمية، بمواجهتي المغرب أمام زامبيا والكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.