على طريقة البليهي.. لاعب العين يغرس العلم في ملعب الهلال (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لاحتفال أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين وهو يحتفل على طريقة علي البليهي لاعب الهلال.

ونجح العين في العودة إلى الإمارات ببطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته إيابا أمام الهلال بهدفين لهدف واحد مستفيدا من الفوز ذهابا 4/2.

وسيواجه العين فريق يوكوهاما الياباني في النهائي الذي سيقام من مباراتي ذهاب وإياب الشهر القادم.