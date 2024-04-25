على طريقة البليهي.. لاعب العين يغرس العلم في ملعب الهلال (فيديو)
انتشر مقطع فيديو لاحتفال أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين وهو يحتفل على طريقة علي البليهي لاعب الهلال.
ونجح العين في العودة إلى الإمارات ببطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته إيابا أمام الهلال بهدفين لهدف واحد مستفيدا من الفوز ذهابا 4/2.
وسيواجه العين فريق يوكوهاما الياباني في النهائي الذي سيقام من مباراتي ذهاب وإياب الشهر القادم.
وظهر أحد لاعبي نادي العين يحتفل بـ"غرس علم النادي" في ملعب المملكة أرينا معقل نادي الهلال السعودي الجديد.
وتعود فكرة الاحتفال بغرس العلم إلى علي البليهي مدافع الهلال الذي احتفل به إبان فوز فريقه على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل 3 أعوام.
وعاد تاليسكا مهاجم النصر ليكرر احتفال غرس العلم بعد فوز فريقه على الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال مطلع الموسم الحالي.
وانتقلت احتفالية غرس العلم إلى ألعاب الصالات في السعودية أيضا.