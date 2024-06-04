كابوس لبرشلونة.. تشكيل مرعب لريال مدريد في وجود مبابي (إنفوغرافيك)

ويخوض ريال مدريد أولى مبارياته الرسمية في موسم 2024/2025، يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، حيث يلتقي مع أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، وربما تشهد الظهور الأول للنجم الفرنسي.

وقد نشهد تشكيلة لريال مدريد مكونة من، تيبو كورتوا،حارسًا، وكارفخال وميليتاو، وروديغير، وميندي في خط الدفاع.

وفي خط الوسط، فالفيردي، وتشواميني، وبيلينغهام.

أمام في الهجوم فيتواجد، رودريغو، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.