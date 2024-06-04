كابوس لبرشلونة.. تشكيل مرعب لريال مدريد في وجود مبابي (إنفوغرافيك)
ينتظر جمهور ريال مدريد بفارغ الصبر الانطلاقة الأولى للفرنسي كيليان مبابي مع الفريق بقميص النادي، حيث ستكون تحت إمرة الإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة أساسية مرعبة في الموسم المقبل للميرنغي.
وأعلن ريال مدريد تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لمدة خمسة مواسم.
وينضم مبابي إلى فريق مرصع بالنجوم في مدريد، بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
ويغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات في النادي الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي، وأربعة كؤوس فرنسية. كما أنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفا.
ويخوض ريال مدريد أولى مبارياته الرسمية في موسم 2024/2025، يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، حيث يلتقي مع أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، وربما تشهد الظهور الأول للنجم الفرنسي.
وقد نشهد تشكيلة لريال مدريد مكونة من، تيبو كورتوا،حارسًا، وكارفخال وميليتاو، وروديغير، وميندي في خط الدفاع.
وفي خط الوسط، فالفيردي، وتشواميني، وبيلينغهام.
أمام في الهجوم فيتواجد، رودريغو، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.
أمام تشكيلة برشلونة الموسم المقبل، فقد نرى فيها، تير شتيتغن، وأمامه كناسيلو، وأراوخو، وكوبارسي، وبالدي.
وفي الوسط، فيرنكي دي يونغ، وبيدري، وغافي.
وفي الخط الأمامي يتواجد، لامين يامال، وليفاندوفيسكي، ورافينيا.
وقررت رابطة الدوري الإسباني انطلاق الموسم الجديد يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، بعد انتهاء اليورو في ألمانيا.
ودومًا تلعب مباريات الدوري الإسباني على مدار 3 أيام، ما يعني أن الجولة الأولى ستقام في أيام 16 و17 و18 أغسطس، وهو الموعد المُحتمل حتى الآن للظهور الأول للنجم الفرنسي في مسابقة الدوري الإسباني.