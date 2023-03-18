الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة أوزبكستان ضد العراق في نهائي كأس آسيا للشباب

مشوار الفريقين

تأهل منتخب العراق وصيفًا للمجموعة خلف أوزبكستان، وحصد 4 نقاط بعد الفوز على إندونيسيا بنتيجة 2-0 والخسارة أمام أوزبكستان بنتيجة 0-1 والتعادل مع سوريا بنتيجة 1-1.

وفاز العراق على إيران بنتيجة 1-0 في ربع النهائي ثم تغلب على اليابان بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 في نصف النهائي.

وتأهل منتخب أوزبكستان في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد الفوز على سوريا بنتيجة 2-0 والفوز على العراق بنتيجة 1-0 والتعادل بدون أهداف مع إندونيسيا.

وتغلب منتخب أوزبكستان على أستراليا في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم تخطى عقبة كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل دون أهداف.

ولم يسبق أن حقق منتخب أوزبكستان لقب كأس آسيا للشباب بينما حقق منتخب العراق اللقب 5 مرات أعوام 1975 و1977 و1978 و1988 و2000.