منتخب العراق يتأهل لكأس العالم للشباب بفوز درامي على إيران (فيديو)
العراق سيلعب في نصف نهائي كأس آسيا مع المتأهل من مباراة اليابان والأردن.
حقق المنتخب العراقي فوزا ثمينا بنتيجة 1/0 على إيران، اليوم السبت، ليحصد البطاقة الأولى المؤهلة لكأس العالم للشباب في إندونيسيا.
كما بلغ منتخب العراق نصف نهائي كأس آسيا التي تقام حاليًا في أوزبكستان.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 90+1 بتوقيع علي جاسم بعد مجهود فردي رائع.
وفي وقت لاحق يلعب منتخب أستراليا مع أوزبكستان في ربع النهائي.
وتستكمل مباريات ربع النهائي، غدا الأحد، حيث سيلعب منتخب كوريا الجنوبية مع الصين، والأردن مع اليابان.
وسيلعب العراق في نصف نهائي كأس آسيا مع المتأهل من مباراة اليابان والأردن.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس آسيا تحت 20 عاما يوم 18 مارس.