منتخب العراق يتأهل لكأس العالم للشباب بفوز درامي على إيران (فيديو)

وفي وقت لاحق يلعب منتخب أستراليا مع أوزبكستان في ربع النهائي.

وتستكمل مباريات ربع النهائي، غدا الأحد، حيث سيلعب منتخب كوريا الجنوبية مع الصين، والأردن مع اليابان.

وسيلعب العراق في نصف نهائي كأس آسيا مع المتأهل من مباراة اليابان والأردن.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس آسيا تحت 20 عاما يوم 18 مارس.