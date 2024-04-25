أغرب اقتراح من حارس منتخب إنجلترا
نال جوردان بيكفورد حارس منتخب إنجلترا مزيدًا من الإعجاب بين مشجعي إيفرتون، أمس الأربعاء، بأداء بطولي على أرض الملعب أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.
لكن الحارس البالغ من العمر 30 عامًا ترك الكثيرين في حيرة بسبب إجابة عن سؤال.
وحافظ بيكفورد على شباكه نظيفة، حيث عزز إيفرتون الذي يدربه شون دايك صاحب المركز السادس عشر محاولته ضد الهبوط بفوزه 2/0 على ليفربول في ديربي ميرسيسايد على ملعب جوديسون بارك.
وظهر حارس المرمى وهو يجيب عن بعض الأسئلة، وكانت هناك إجابة واحدة حيرت المشجعين.
وعندما سُئل عن التغيير الوحيد الذي قد يقوم به في كرة القدم، أجاب بيكفورد: "الغ الأخطاء، ودعنا نواصل القيام بذلك".
وعلّق العديد من المشجعين على اقتراح بيكفورد بشكل ساخر، حيث كتب أحدهم: "لقد استحق الفوز تمامًا، لذلك دعونا لا نخطئ في قراءة هذا لأنني أقترح خلاف ذلك".
وأضاف ثاني: "إنه غني بعض الشيء بالنظر إلى أنه يثير نوبة غضب في كل مرة يقترب فيها لاعب منافس من مسافة ميل واحد منه في الضربات الركنية".
وكتب معلق ثالث: "يبكي مثل الطفل عندما يتم لمسه في الضربات الركنية".
ولعب جوردان بيكفورد 38 مباراة مع إيفرتون، الموسم الحالي، تلقَّى فيها 51 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك 12 مرة.
ويحتل إيفرتون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة من 34 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط عن لوتون تاون صاحب المركز الـ18.