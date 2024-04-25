أغرب اقتراح من حارس منتخب إنجلترا

نال جوردان بيكفورد حارس منتخب إنجلترا مزيدًا من الإعجاب بين مشجعي إيفرتون، أمس الأربعاء، بأداء بطولي على أرض الملعب أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

لكن الحارس البالغ من العمر 30 عامًا ترك الكثيرين في حيرة بسبب إجابة عن سؤال.

وحافظ بيكفورد على شباكه نظيفة، حيث عزز إيفرتون الذي يدربه شون دايك صاحب المركز السادس عشر محاولته ضد الهبوط بفوزه 2/0 على ليفربول في ديربي ميرسيسايد على ملعب جوديسون بارك.

وظهر حارس المرمى وهو يجيب عن بعض الأسئلة، وكانت هناك إجابة واحدة حيرت المشجعين.

وعندما سُئل عن التغيير الوحيد الذي قد يقوم به في كرة القدم، أجاب بيكفورد: "الغ الأخطاء، ودعنا نواصل القيام بذلك".