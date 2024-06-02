ليس ألمانيا.. تصرف رائع من نجم ريال مدريد تجاه موطنه الأصلي (فيديو)

وتُوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 2/صفر على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء السبت، على ملعب ويمبلي.

ريال مدريد الإسباني عزز رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 15 والسادسة في آخر 11 عامًا بتغلبه 2 - صفر على بروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي أقيم في ويمبلي، أمس السبت.

وخلال الاحتفال مع الجماهير، ارتدى روديغر كوفية على رأسه، ثم قام بإخراج علم بلاده الأصلي "سيراليون"، واحتفل به أمام الجماهير.

وظل روديغر يهتف "سيراليون – سيراليون" في إشار-ة إلى موطنه الأصلي، خاصة أنه يحمل الجنسية الألمانية.