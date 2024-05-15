روديغر يشارك أردا غولر احتفاليته الشهيرة (فيديو)

حرص الألماني أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، على مشاركة التركي أردا غولر احتفاليته الخاصة بالهدف الذي سجله في الفوز الكبير للميرنغي، على ألافيس، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء.

واحتفل ريال مدريد مع جماهيره بحسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بالفوز 5-صفر على ضيفه ألافيس على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، حيث قام صاحب الأرض بعرض جائزة البطولة قبل انطلاق المباراة، يوم الثلاثاء.

وظل ريال مدريد بلا خسارة على ملعبه في الدوري هذا الموسم ويأمل أن يختتمه دون التعرض لهزيمة أمام جماهيره للمرة الأولى في الدوري منذ موسم 2019-2020.

واختتم البديل أردا غولر أهداف فريقه في الدقيقة الـ81 متابعًا تسديدة ارتدت إليه، وعقب الهدف ذهب للاحتفال بطريقته الخاصة برفع إصبعه للسماء، ليشاركه روديغر الاحتفالية الرائعة ذاتها.