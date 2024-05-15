روديغر يشارك أردا غولر احتفاليته الشهيرة (فيديو)
حرص الألماني أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، على مشاركة التركي أردا غولر احتفاليته الخاصة بالهدف الذي سجله في الفوز الكبير للميرنغي، على ألافيس، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء.
واحتفل ريال مدريد مع جماهيره بحسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بالفوز 5-صفر على ضيفه ألافيس على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، حيث قام صاحب الأرض بعرض جائزة البطولة قبل انطلاق المباراة، يوم الثلاثاء.
وظل ريال مدريد بلا خسارة على ملعبه في الدوري هذا الموسم ويأمل أن يختتمه دون التعرض لهزيمة أمام جماهيره للمرة الأولى في الدوري منذ موسم 2019-2020.
واختتم البديل أردا غولر أهداف فريقه في الدقيقة الـ81 متابعًا تسديدة ارتدت إليه، وعقب الهدف ذهب للاحتفال بطريقته الخاصة برفع إصبعه للسماء، ليشاركه روديغر الاحتفالية الرائعة ذاتها.
وقال غولر في حديث سابق لصحيفة تركية، عند سؤاله عن سر طريقة احتفاله بوضع إحدى يديه على القلب ورفع سبابة اليد الأخرى إلى الأعلى، إن ذلك يعتبر بمثابة الإقرار منه بأن "كل شيء يهبه الله" وفق تعبيره.
وأوضح، اللاعب الذي أتم عامه التاسع عشر في الـ25 من فبراير الماضي: :"طريقة احتفالي بالأهداف.. إنها مبنية على الثقة. أؤمن أن كل شيء يأتي من عند الله."
وانتقل أردا غولر من صفوف نادي فنربخشة التركي إلى نادي ريال مدريد، في صيف عام 2023، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على فياريال يوم الأحد، ثم يستضيف ريال بيتيس يوم الـ25 من مايو/ أيار قبل مواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.
ولدى ريال مدريد 93 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 42 نقطة في المركز الـ11.