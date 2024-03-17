رقم قياسي يُقرب تشابي ألونسو من إسقاط بايرن ميونخ

فريق المدرب تشابي ألونسو سجل رقما قياسيا أيضا للنادي بفوزه السادس على التوالي خارج أرضه في الدوري، ليقترب من توجيه الضربة القاضية لبايرن ميونخ وإسقاط الفريق البافاري.

وضع فلوريان فيرتز الفريق الزائر، الذي لم يخسر في جميع المسابقات هذا الموسم، في المقدمة بعد دقيقتين، قبل أن يتعادل فرايبورغ بتسديدة ذكية من ريتسو دوان في الدقيقة العاشرة.

لكن ليفركوزن عاد إلى التقدم المستحق في الدقيقة 40، عندما سجل آدم هلوغيك من مدى قريب بعد عمل رائع من فيرتز في بداية الهجمة.

ثم أضاف باتريك شيك هدفا بلمسة رائعة في الدقيقة 53، إذ ارتطمت الكرة بالقائم وسكنت شباك المرمى، ليمنح فريقه التقدم بفارق هدفين.

ورغم هدف تقليص الفارق عبر يانيك كيتيل في الدقيقة 79 والضغط المتأخر من الفريق المضيف، فإن ليفركوزن صمد ليحقق الفوز 22 في الدوري هذا الموسم، وهو رقم قياسي للنادي.