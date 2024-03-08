ماذا قال تشابي ألونسو عن إمكانية تعرض باير ليفركوزن للخسارة الأولى؟

كان باير ليفركوزن قاب قوسين أو أدنى من نهاية مسيرته الخالية من الخسارة في جميع المنافسات هذا الموسم.

وكان باير ليفركوزن متأخرا 0/2 أمام كارباغ أغدام في أذربيجان في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، لكن النادي الألماني سجل هدفين لتنتهي المباراة على التعادل 2/2.

لكن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن قال إنه لا يشعر بأي خوف من إمكانية تلقي الخسارة الأولى في الموسم، وأكد أن اهتمامه ينصب بصورة أكبر على رد فعل فريقه عندما تحدث الخسارة في نهاية الأمر.

وعزز باير ليفركوزن مسيرته الخالية من الخسارة هذا الموسم إلى 35 مباراة متتالية.

وردًّا على سؤال حول مدى اقتراب فريقه من تجرع الخسارة الأولى في الموسم، قال ألونسو: "بصراحة لست خائفا جدا من أول خسارة، يمكن أن يحدث هذا، هذه هي كرة القدم.. لا أشعر بالقلق من ذلك".