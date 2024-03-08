ماذا قال تشابي ألونسو عن إمكانية تعرض باير ليفركوزن للخسارة الأولى؟
كان باير ليفركوزن قاب قوسين أو أدنى من نهاية مسيرته الخالية من الخسارة في جميع المنافسات هذا الموسم.
وكان باير ليفركوزن متأخرا 0/2 أمام كارباغ أغدام في أذربيجان في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، لكن النادي الألماني سجل هدفين لتنتهي المباراة على التعادل 2/2.
لكن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن قال إنه لا يشعر بأي خوف من إمكانية تلقي الخسارة الأولى في الموسم، وأكد أن اهتمامه ينصب بصورة أكبر على رد فعل فريقه عندما تحدث الخسارة في نهاية الأمر.
وعزز باير ليفركوزن مسيرته الخالية من الخسارة هذا الموسم إلى 35 مباراة متتالية.
وردًّا على سؤال حول مدى اقتراب فريقه من تجرع الخسارة الأولى في الموسم، قال ألونسو: "بصراحة لست خائفا جدا من أول خسارة، يمكن أن يحدث هذا، هذه هي كرة القدم.. لا أشعر بالقلق من ذلك".
وأضاف: "الأمر الأهم بالنسبة لي هو قوة الدفع. الأجواء والطاقة في أروقة الفريق جيدة وأتمنى أن تظل الأوضاع كما هي عندما تحدث الخسارة".
وتقام مباراة العودة بين باير ليفركوزن وكارباغ أغدام على أرض باير ليفركوزن، يوم الخميس المقبل، 14 مارس الحالي.
ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة من 24 مباراة، بفارق عشر نقاط عن بايرن ميونخ حامل اللقب.
ويلعب باير ليفركوزن، يوم الأحد المقبل، مع ضيفه فولفسبورغ.
وكان باير ليفركوزن قد فاز في مباريات الست في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وفاز في مباريات الأربع في كأس ألمانيا، وفاز20 مرة وتعادل أربع مرات في 24 مباراة في الدوري الألماني.