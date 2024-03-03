كم نقطة يحتاجها ليفركوزن لحسم لقب الدوري الألماني؟
حافظ باير ليفركوزن على سجله الخالي من الخسائر في مختلف المسابقات بفوزه على جاره كولن، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الألماني.
وخلال 34 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الحالي لم يتلق باير ليفركوزن أي خسارة، ليبتعد بفارق 10 نقاط عن مطارده بايرن ميونخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني.
ويملك باير ليفركوزن 64 نقطة من 24 مباراة، وتتبقى 10 جولات على نهاية الدوري الألماني بما مجموعه 30 نقطة.
ويحتاج باير ليفركوزن لحصد 21 نقطة لضمان اللقب لأول مرة في تاريخه، بغض النظر عن نتائج بايرن ميونخ الثاني البطل في المواسم الـ11 الماضية.
وخلال 34 مباراة لباير ليفركوزن في مختلف المسابقات حقق الفريق الذي يدربه الإسباني تشابي ألونسو الفوز 30 مرة، وتعادل أربع مرات فقط.
وسجل لاعبو باير ليفركوزن هذا الموسم 99 هدفا، وتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي وإلى نصف نهائي كأس ألمانيا.
وباير ليفركوزن هو ثاني أكثر فريق سجل أهدافا في الدوري الألماني بواقع 61 هدفا (خلف بايرن ميونخ)، والفريق الأقوى دفاعيا بتلقيه 16 هدفا فقط.
وتتبقى لباير ليفركوزن 10 مباريات في الدوري الألماني، أبرزها أمام شتوتغارت الثالث وبروسيا دورتموند الرابع.
في حين سيلعب بايرن ميونخ أمام بروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت وشتوتغارت.
ورغم المسيرة المميزة لباير ليفركوزن في الدوري الألماني إلا أن أكثر لاعب سجل أهدافا من لاعبيه في البوندسليغا هو اليخاندرو غريمالدو بواقع تسعة أهداف فقط، علما أن هاري كين متصدر ترتيب الهدافين سجل 27 هدفا.