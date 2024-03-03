كم نقطة يحتاجها ليفركوزن لحسم لقب الدوري الألماني؟

حافظ باير ليفركوزن على سجله الخالي من الخسائر في مختلف المسابقات بفوزه على جاره كولن، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

وخلال 34 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الحالي لم يتلق باير ليفركوزن أي خسارة، ليبتعد بفارق 10 نقاط عن مطارده بايرن ميونخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني.

ويملك باير ليفركوزن 64 نقطة من 24 مباراة، وتتبقى 10 جولات على نهاية الدوري الألماني بما مجموعه 30 نقطة.

ويحتاج باير ليفركوزن لحصد 21 نقطة لضمان اللقب لأول مرة في تاريخه، بغض النظر عن نتائج بايرن ميونخ الثاني البطل في المواسم الـ11 الماضية.