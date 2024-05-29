نجم برشلونة يصدم الاتحاد السعودي

تقارير صحفية تحدثت، مؤخرًا، عن رغبة مسؤولي نادي الاتحاد السعودي في التعاقد، هذا الصيف، مع شتيغن حارس برشلونة لتدعيم صفوف الفريق.

ولكن الحارس الألماني، الذي يستعد لخوض غمار بولة يورو 2024، وجَّه صدمة قوية لمساعي نادي الاتحاد إلى ضمه.

ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تير شتيغن مُستمر في برشلونة، الموسم المقبل، رغم عرض نادي الاتحاد السعودي.

وأوضحت الشبكة، أن شتيغن الذي وقَّع عقدًا جديدًا مع برشلونة، في أغسطس الماضي، حتى عام 2028، يرفض الرحيل عن قلعة الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.