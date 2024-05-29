نجم برشلونة يصدم الاتحاد السعودي
وجَّه الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، صدمة قوية لنادي الاتحاد السعودي، والذي كان يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
تقارير صحفية تحدثت، مؤخرًا، عن رغبة مسؤولي نادي الاتحاد السعودي في التعاقد، هذا الصيف، مع شتيغن حارس برشلونة لتدعيم صفوف الفريق.
ولكن الحارس الألماني، الذي يستعد لخوض غمار بولة يورو 2024، وجَّه صدمة قوية لمساعي نادي الاتحاد إلى ضمه.
ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تير شتيغن مُستمر في برشلونة، الموسم المقبل، رغم عرض نادي الاتحاد السعودي.
وأوضحت الشبكة، أن شتيغن الذي وقَّع عقدًا جديدًا مع برشلونة، في أغسطس الماضي، حتى عام 2028، يرفض الرحيل عن قلعة الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.
واختتم نادي الاتحاد دوري روشن السعودي لموسم 2024، بالخسارة أمام النصر، أمس الاثنين، بنتيجة 4/2.
وتجمَّد رصيد الاتحاد عند 54 نقطة بالمركز الخامس، ليفشل بذلك الفريق في التأهل رسميًّا إلى دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل.