الدوري الإسباني: ما هي أكثر الفرق التي استفادت من أخطاء "VAR"؟ (صورة)

التقرير جاء بعد أن شهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة جدلًا تحكيميًّا كبيرًا، وانتهت بفوز النادي الملكي (3-2)، ليقترب أكثر من تحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقام الحكم بإلغاء هدف سجله لامين يامال مهاجم برشلونة؛ بداعي أن الكرة لم تعبر بكامل محيطها خط مرمى ريال مدريد.

واعترضت إدارة برشلونة على قرار الحكم، وطالبت بالحصول على التقارير الخاصة باللقاء للمطالبة بإعادة المباراة.

وكشف موقع "ArchivoVAR" أن نادي ريال مدريد هو أكبر المستفيدين من أخطاء الـVAR هذا الموسم، برصيد 7 مرات.

وفيما يلي قائمة الفرق المستفيدة من أخطاء الـVAR هذا الموسم: