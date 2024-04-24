الدوري الإسباني: ما هي أكثر الفرق التي استفادت من أخطاء "VAR"؟ (صورة)
رصد موقع "ArchivoVAR" المختص في رصد الأخطاء التحكيمية على منصة "إكس" أبرز الفرق بالدوري الإسباني التي استفادت من أخطاء الـVAR هذا الموسم.
التقرير جاء بعد أن شهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة جدلًا تحكيميًّا كبيرًا، وانتهت بفوز النادي الملكي (3-2)، ليقترب أكثر من تحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.
وقام الحكم بإلغاء هدف سجله لامين يامال مهاجم برشلونة؛ بداعي أن الكرة لم تعبر بكامل محيطها خط مرمى ريال مدريد.
واعترضت إدارة برشلونة على قرار الحكم، وطالبت بالحصول على التقارير الخاصة باللقاء للمطالبة بإعادة المباراة.
وكشف موقع "ArchivoVAR" أن نادي ريال مدريد هو أكبر المستفيدين من أخطاء الـVAR هذا الموسم، برصيد 7 مرات.
وفيما يلي قائمة الفرق المستفيدة من أخطاء الـVAR هذا الموسم:
وكان نادي برشلونة قد أعرب عن غضبه بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة 2-3؛ بسبب هدف مُلغى سجله لاعبه لامين يامال أثار جدلا واسعا، بعدما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى، وسط عدم اعتماد تقنية "عين الصقر" في مباريات الليغا.
واستدعت هذه الحالة الرجوع لتقنية الـ"VAR"، إلا أن قرار الحكم سيزار غرادو كان عدم وجود هدف لصالح الفريق الكتالوني.
وهدد لابورتا بأنه سيقوم بتصعيد الموقف إلى المحكمة الرياضية، حال التأكد من صحة الهدف والحصول على كل الأدلة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل إعادة المباراة.
وطلب رئيس برشلونة لقطات وتسجيلات صوتية لعملية اتخاذ القرار بشأن واقعة "الهدف الوهمي" من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وسيفكر بعد ذلك في اتخاذ المزيد من الإجراءات.