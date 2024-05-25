موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

حسم الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه والموسم الثاني على التوالي على حساب الترجي التونسي.

وفاز الأهلي باللقب القاري بعد فوزه على الترجي في لقاء الإياب بنتيجة 1-0 مساء اليوم السبت بإستاد القاهرة في الدور النهائي لدوري الأبطال.

وتعادل الأهلي في لقاء الذهاب مع الترجي بدون أهداف بإستاد حمادي العقربي ليضمن اللقب القاري للمرة 12 في تاريخه ويصبح الأكثر تتويجًا.