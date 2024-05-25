موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك
حسم الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه والموسم الثاني على التوالي على حساب الترجي التونسي.
وفاز الأهلي باللقب القاري بعد فوزه على الترجي في لقاء الإياب بنتيجة 1-0 مساء اليوم السبت بإستاد القاهرة في الدور النهائي لدوري الأبطال.
وتعادل الأهلي في لقاء الذهاب مع الترجي بدون أهداف بإستاد حمادي العقربي ليضمن اللقب القاري للمرة 12 في تاريخه ويصبح الأكثر تتويجًا.
وضمن الأهلي والزمالك المشاركة في النسخة القادمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي التي تقام بالمملكة العربية السعودية.
ويلتقي الفريقان للمرة الثانية في تاريخ بطولة كأس السوبر الأفربقي بعد نسخة 1994 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.
وفاز الزمالك بهذه المباراة بهدف أيمن منصور مهاجم الزمالك الأسبق.
وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب.
وخسر الزمالك في لقاء الذهاب بنتيجة 1-2 بالمغرب ولكنه استفاد من قاعدة التسجيل خارج الأرض.
ولم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي الموعد النهائي لمباراة السوبر الأفريقي رغم تداول أنباء حول إقامة البطولة في شهر يونيو المقبل.
ويترقب الأهلي والزمالك حسم الموعد الرسمي لمباراة كأس السوبر الأفريقي.