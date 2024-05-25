أهداف مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

دخل الأهلي المصري مباراة الإياب لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي بقوة، مستغلا دعما جماهيريا قويا ليخطف قائده رامي ربيعة هدفا مبكرا لفريق القلعة الحمراء منذ الدقيقة الثالثة.

ونجح ربيعة في التقدم للأهلي برأسية سكنت شباك الحارس أمان الله مميش بعد أن اصطدمت كرة الشحات من ضربة ركنية بمدافع الترجي روجي أهولو قبل أن تستقر في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى.