استبعاد جوان حجام لاعب نانت أمام ريمس لرفضه الإفطار

قرر أنطوان كومبواري مدرب نانت، استبعاد لاعبيه الصائمين بحجة أن الصيام يؤثر على أدائهم.

وبحسب صحيفة "ليكيب" فقد قرر كومبواري استبعاد الجزائري جوان حجام من قائمة الفريق لمواجهة ريمس، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي؛ لرفضه الإفطار يوم المباراة.

وكان كومبواري قد خرج بتصريح سابق قال فيه: "اللاعبون أحرار في الصيام لكن ليس في يوم المباراة. من يصوم سيبقى في المنزل".

وجاء قرار كومبواري بعدما رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف المباريات ليتسنى للاعبين المسلمين الإفطار، خلال المباريات التي تلعب وقت الإفطار.