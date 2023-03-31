الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات لمنح اللاعبين فرصة للإفطار

وجاء في رسالة لجنة الحكام الفيدرالية: "تم لفت انتباه الاتحاد الفرنسي لفكرة إيقاف المباريات بعد الإفطار في رمضان، هذه الإيقافات لا تحترم أحكام النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، الهيئات اللامركزية، كهيئات مكلفة بمهمة الخدمة العامة المفوضة من قبل الدولة، وتدافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية ويجب أن تنفذ الوسائل لمنع أي تمييز أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية".

وأضاف: "أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية أو جنائية، حيث يحظر خلال مسابقات الاتحاد الفرنسي أي خطاب أو عرض ذي طبيعة سياسية أو إيديولوجية أو دينية أو نقابية".

يشار إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجات الدنيا في إنجلترا، قررت السماح للحكام بإيقاف المباراة لمنح اللاعبين فرصة لتناول الإفطار خلال المباريات التي تلعب وقت الإفطار.