بيان غاضب من الأهلي بعد تأجيل مباراته مع الهلال
أعلن النادي الأهلي ثالث ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، رفضه قرار تأجيل مباراته أمام الهلال التي كان من المقرر إقامتها، بعد غد الجمعة، إلى السادس من مايو/ أيار المقبل.
وكانت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت، في وقت سابق اليوم، تأجيل المباراة إلى السادس من مايو/ أيار المقبل.
وقال الأهلي في بيان عبر منصة "إكس": "بناءً على قرار إدارة المسابقات برابطة دوري روشن السعودي المتضمن تأجيل لقاء الأهلي والهلال ضمن الجولة 28 من المسابقة، نؤكد رفضنا التام للقرار، مبدين استغرابنا من تأجيل اللقاء إلى يوم الإثنين الموافق 6 مايو المقبل، رغم رفضنا للتأجيل بشكل عام وتمسكنا بإقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقًا.
وأضاف في بيانه: "نعتبر هذا القرار فرديًا ولم يكن لنا أي رأي فيه بصفة رسمية، وأن التأجيل لهذا التاريخ لا يحفظ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري، ويعد خروجًا عن روح اللعب النظيف، والشفافية في رياضة كرة القدم".
واختتم: "نؤكد أن قرار إدارة المسابقات تعسفي، ونطلب تطبيق القانون على الجميع بمنح كل نادٍ يومي راحة على الأقل، وهو ما يعني تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى يوم 20 أبريل الجاري في جدة بدلاً من يوم 6 مايو المقبل، ويكون بذلك متماشيًا وفقًا للمادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين".
وكانت إدارة المسابقات بالرابطة أعلنت، الأربعاء، أن مباراة الأهلي والهلال التي كانت مقررة يوم الجمعة، (19أبريل 2024)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، قد تم تأجيلها إلى يوم الإثنين الموافق 6 مايو/ أيار 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء.
ووفق بيان لرابطة الدوري: "جاء هذا القرار بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القاضي بتأجيل مباراة الهلال أمام العين الإماراتي ضمن الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا، المقررة في الإمارات العربية المتحدة، بسبب ظروف الحالة الجوية".
يشار إلى أن نادي النصر (ثاني ترتيب الدوري) تدخل في أزمة مباراة الأهلي والهلال وأعلن رفضه تأجيلها بيوم مطالبًا باحترام مبدأ المعاملة بالمثل.
ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.
وتأجلت مباراة العين والهلال التي كان من المقرر إقامتها، أمس الثلاثاء، لتقام اليوم الأربعاء، بسب حالة الطقس في دولة الإمارات.
وخسر الهلال 4-2 في مباراة الذهاب، على أن يخوض مباراة الإياب على ملعبه يوم الثلاثاء المقبل.