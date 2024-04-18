بيان غاضب من الأهلي بعد تأجيل مباراته مع الهلال

وكانت إدارة المسابقات بالرابطة أعلنت، الأربعاء، أن مباراة الأهلي والهلال التي كانت مقررة يوم الجمعة، (19أبريل 2024)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، قد تم تأجيلها إلى يوم الإثنين الموافق 6 مايو/ أيار 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء.

ووفق بيان لرابطة الدوري: "جاء هذا القرار بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القاضي بتأجيل مباراة الهلال أمام العين الإماراتي ضمن الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا، المقررة في الإمارات العربية المتحدة، بسبب ظروف الحالة الجوية".

يشار إلى أن نادي النصر (ثاني ترتيب الدوري) تدخل في أزمة مباراة الأهلي والهلال وأعلن رفضه تأجيلها بيوم مطالبًا باحترام مبدأ المعاملة بالمثل.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

وتأجلت مباراة العين والهلال التي كان من المقرر إقامتها، أمس الثلاثاء، لتقام اليوم الأربعاء، بسب حالة الطقس في دولة الإمارات.

وخسر الهلال 4-2 في مباراة الذهاب، على أن يخوض مباراة الإياب على ملعبه يوم الثلاثاء المقبل.