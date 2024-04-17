رسميًا: تأجيل مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

وكان نادي الهلال طالب رسميًّا بتأجيل مواجهته ضد الأهلي، المقررة يوم الجمعة المقبل؛ بسبب تأجيل مباراته أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي بطولة آسيا، من يوم الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء، نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها الإمارات.

وقالت الرابطة عبر منصة إكس: "أعلنت إدارة المسابقات بالرابطة اليوم الاربعاء، أن مباراة الأهلي والهلال التي كانت مقررة يوم الجمعة، (19أبريل 2024)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي، قد تم تأجيلها إلى يوم الإثنين الموافق 6 مايو أيار 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء".

وأضافت: "جاء هذا القرار بناء على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القاضي بتأجيل مباراة الهلال أمام العين الإماراتي ضمن الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا، المقررة في الإمارات العربية المتحدة، بسبب ظروف الحالة الجوية".