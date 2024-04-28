الكشف عن هوية "الرجل الغامض" الذي أبقى تشافي في برشلونة

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على يوستي، وتحديدا مع تشافي، لأنه فعل ذلك منذ وصوله لتدريب برشلونة، إذ أن نائب رئيس برشلونة يؤمن بشدة بإمكانيات تشافي هيرنانديز، وساهمت جهوده في اتخاذ قرار البقاء بعد أن كان أغلب مسؤولي البارسا، يرغبون في مغادرة تشافي خصوصا بعدما خرج الفريق الكتالوني من سباق دوري أبطال أوروبا فضلا عن تلاشي حظوظه في المراهنة على لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة (3 ـ 2) في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وكان تشافي قد أعلن في فبراير الماضي رحيله عن البلوغرانا بنهاية الموسم الحالي، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد، والإقصاء من كأس الملك، قبل أن يتراجع عن ذلك بعدما شهدت نتائج الفريق سلسلة إيجابية في الأسابيع التي سبقت الخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وعقدت إدارة البارسا اجتماعا حاسما، مع تشافي الأربعاء الماضي، في منزل لابورتا، ومن الغد الخميس تم رسميا إعلان استمرار المدرب على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني.