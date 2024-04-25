لابورتا يكشف السبب الحقيقي لاستمرار تشافي

وأعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا، اليوم الخميس، استمرار مدربه تشافي هيرنانديز في منصبه حتى نهاية عقده في موسم 2025، وذلك عقب تراجعه عن قرار الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وقال خوان لابورتا رئيس النادي خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور تشافي: "نريد الهدوء في الفريق.. الاستقرار هو أحد مفاتيح النجاح وهذا هو السبب الرئيس في بقاء تشافي".

وأضاف: "نعرف أن تشافي أعلن، في وقت سابق، عن رحيله في نهاية الموسم، لكننا تحدثنا وطرحنا رؤى طموحة وواثقة للمشروع، الاستقرار مهم جدًا لإنجاح المشروع، وتشافي ينظر دائمًا لمصلحة برشلونة".

وواصل: "بدأ المشروع في الموسم الماضي وحقق نجاحًا، وفزنا بالسوبر والدوري بمسيرة تاريخية، وتولَّى تشافي المسؤولية بشجاعة، وفي الموسم الحالي نحاول التمسك بالإيجابيات، وكانت لدينا طموحات كبيرة في دوري الأبطال، ونحظى بلاعبين بارعين للمستقبل، وغرفة ملابس متحدة، وجمهور شغوف".