الحكومة البريطانية تعتزم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة كرة القدم

وقالت الحكومة في بيان إن الهيئة التنظيمية الجديدة ستكون مستقلة عن الحكومة وسلطات كرة القدم وتملك سلطة فرض غرامات على الأندية تصل إلى 10% من إيراداتها لعدم الالتزام باللوائح المالية.

وسيعزز هذا التشريع اختبارات مدى الملاءمة لإدارة هذه الأندية وسيمنع أيضًا "البطولات المغلقة" مثل دوري السوبر الأوروبي الذي تم اقتراحه بضع مرات.

وستكون الأندية ملزمة أيضًا بالتشاور مع الجماهير بشأن أمور مثل التوجه الإستراتيجي وأي شيء يؤثر على تراثها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "لفترة طويلة تعرضت بعض الأندية للإساءة من قبل مالكين دون ضمير يفلتون من عقوبة سوء الإدارة المالية، وهو ما يمكن أن يؤدي في أسوأ الأحوال إلى الانهيار الكامل".

وأضاف: "يُعد مشروع القانون هذا لحظة تاريخية لجماهير كرة القدم - لأنه سيضمن أن تكون أصواتهم في المقدمة والوسط، ويمنع الدوري الانفصالي، ويحمي الاستدامة المالية للأندية وتراث أنديتنا الكبيرة والصغيرة".

وجاء إعلان الحكومة بعد فشل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي في الاتفاق على حزمة دعم جديدة لأندية الدرجات الأدنى.

وحذرت الحكومة أندية الدوري الممتاز الشهر الماضي من أنها بحاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة أو فرض صفقة عليها.