قرار رائع في الدوري الإنجليزي بخصوص إفطار اللاعبين

وفي رمضان الماضي طُلب من الحكام تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب، خلال الشهر الفضيل، بإيقاف المباراة لبعض الوقت، ليتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار.

وفي 26 أبريل 2021 أوقف الحكم غراهام سكوت مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس لإتاحة المجال لإفطار أحد اللاعبين، لكن ذلك لم يكن بناء على تعليمات رسمية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن تلك المباراة كانت الأولى التي تتوقف فيها مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لإتاحة المجال للاعب للإفطار.