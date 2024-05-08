حقيقة عروض الأهلي وبيراميدز لضم المغربي عطية الله

كشف محسن المعادي، وكيل أعمال المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي الحالي والوداد السابق، حقيقة وجود مفاوضات من ناديي الأهلي وبيراميدز، لضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة.

ويتجه يحيى عطية الله إلى مغادرة ناديه الروسي، بعد الموسم الصعب الذي عاشه مع الفريق الذي يتذيل ترتيب الدوري الروسي الممتاز برصيد 21 نقطة فقط.

وربطت تقارير، أخيرا، النجم المغربي بالانتقال للأهلي المصري بشكل خاص، ليكون بديلا للتونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، والذي ترددت تقارير عن قرب رحيله وعدم تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

وقال وكيل يحيى عطية الله في تصريحات تلفزيونية: "أي لاعب يتمنى التواجد واللعب في الأندية المصرية وخاصة الأهلي نادي القرن في أفريقيا، ولكن لا يوجد أي عرض رسمي، ونحن نسمع كلام مثل أي شخص والمتابعين في الحقل الرياضي أو الأفريقي".