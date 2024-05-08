حقيقة عروض الأهلي وبيراميدز لضم المغربي عطية الله
كشف محسن المعادي، وكيل أعمال المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي الحالي والوداد السابق، حقيقة وجود مفاوضات من ناديي الأهلي وبيراميدز، لضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة.
ويتجه يحيى عطية الله إلى مغادرة ناديه الروسي، بعد الموسم الصعب الذي عاشه مع الفريق الذي يتذيل ترتيب الدوري الروسي الممتاز برصيد 21 نقطة فقط.
وربطت تقارير، أخيرا، النجم المغربي بالانتقال للأهلي المصري بشكل خاص، ليكون بديلا للتونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، والذي ترددت تقارير عن قرب رحيله وعدم تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.
وقال وكيل يحيى عطية الله في تصريحات تلفزيونية: "أي لاعب يتمنى التواجد واللعب في الأندية المصرية وخاصة الأهلي نادي القرن في أفريقيا، ولكن لا يوجد أي عرض رسمي، ونحن نسمع كلام مثل أي شخص والمتابعين في الحقل الرياضي أو الأفريقي".
وأضاف: "لو جاء أي عرض نحن منفتحون لذلك، وهناك عروض من أندية عربية وأوروبية ولكن لا يوجد عرض رسمي من أي ناد في مصر".
وتابع: "هناك بعض الأشخاص تتصل وتستفسر عن اللاعب فقط، وليس لدينا أي معلومة مؤكدة عن وجود عرض رسمي".
وأوضح: "أي لاعب يتمنى اللعب للأندية المصرية الكبيرة، وإذا كان هناك عرض جيد ليحيى عطية الله من الممكن أن يسمح النادي الروسي برحيله وهم أشخاص محترفون ومسؤولون جيدون".
وأتم: "إذا جاء عرض ليحيى عطية الله من الأهلي أو بيراميدز لا يمكن الاختيار بين أندية عريقة، وهي أندية مصرية تقدم كرة قدم جيدة للغاية، وهي محترفة ولا يمكن التفرقة بينها".
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ إذ تقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو الجاري، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.